2021/11/18 | 15:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس ممثلية اقليم كوردستان ننتظراعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها لبدء الحراك السياسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gOMcTuJj2Qc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس ممثلية اقليم كوردستان ننتظراعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها لبدء الحراك السياسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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