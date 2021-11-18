التعليم تعلن نتائج قبول قناة المتميزين من حملة الدبلوم التقني

2021/11/18 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الموظفين ضمن قناة المتميزين للسنة الدراسية 2022/2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بلغت أعداد الطلبة المقبولين المرشحين من مؤسسات الدولة ضمن هذه الفئة على القناة العامة والملاكات الطبية بواقع مئتين وستة وسبعين طالبا مقبولا من حملة شهادة الدبلوم …

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