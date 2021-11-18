إحباط تهريب 26 ألف حبة مخدرة على الحدود مع سوريا والقبض على أكبر تاجرين للمخدرات في الانبار

2021/11/18 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، وبعمليتين منفصلتين، من إحباط عملية تهريب اكثر من 26 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية، وألقت القبض على اكبر تاجرين للمخدرات في محافظة الانبار.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية …

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