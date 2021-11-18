ديالى تعلن حسم ملف قرى

2021/11/18 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن حسم ملف قرى بني زيد بعد مضي 15 سنة على نزوح الاهالي.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ (بغداد اليوم)، ان "المديرية عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع الاطراف ذات العلاقة بملف قرى بني زيد في قاطع جنوب ناحية كنعان من اجل التوصل الى حلول منصفة وعادلة لاعادة الاسر النازحة الى منازلها بعد مضي 15 سنة على نزوحها بسبب الارهاب والاشكالات التي خلقها بين العشائر".

واضاف، انه "جرى الاتفاق على خارطة طريق تتالف من 3 مراحل مهمة وهي تحديد العوائل الملطخة ايديها بالدماء واجراء التدقيق الامني الشامل للمشتبه بتورط ابناءها باعمال ارهابية بالاضافة الى تحديد العوائل ذات الموقف السليم، وانتظار اجابات القوات الامنية المختصة".

واشار الى ان "عدد قرى بني زيد النازحة يبلغ 11 قرية والمساعي جادة لاعادتهم بعد اكمال ملف التدقيق الامني والمصالحات العشائرية لكل الاطراف المتضررة".

وبين، ان "كل العشائر لديها موقف ايجابي من ملف العودة وانهاء معاناة لاهالي مع ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمتضررين من الاحداث السابقة".

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