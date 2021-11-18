2021/11/18 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة تسجيل 789 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1347 حالة شفاء و27 وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 789 اصابة جديدة بكورونا و1347 حالة شفاء في عموم مناطق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 789 اصابة جديدة بكورونا و1347 حالة شفاء في عموم مناطق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).