اطلاق النسخة الثانية من مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي

2021/11/18 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي في نسختها الثانية ، للفئات العمرية كافة من داخل وخارج الدولة.وحددت إدارة الأكاديمية آخر موعد لإرسال لوحات الخط العربي المشاركة في المسابقة في الأول من ايار عام 2022 على أن يتم الإعلان عن النتائج في 16 منه ، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز الخطاطين في الوطن العربي والعالم.وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة :" ان مسابقة الفجيرة لفن الخط العربي، تلقى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى، حيث اتبعت المعايير الدولية في استقطاب الخطاطين من الأعمار كافة وانتقاء اللوحات الفائزة من خلال لجنة تحكيم عالية المهنية"./ انتهى

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