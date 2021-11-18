الرئاسات تكشف عن

2021/11/18 | 16:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت الرئاسات الثلاث، الخميس، عن "مبادرة" لحل الأزمة التي تشهدها البلاد إثر نتائج انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف في قصر بغداد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي".

وقال البيان، إنّ "المجتمعين أكّدوا ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من اجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية".

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وأشار الاجتماع، بحسب البيان، إلى "ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية".

وأوضح البيان، أنّ "المجتمعين تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

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