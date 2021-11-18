الصحة العراقية تنشر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا

2021/11/18 | 16:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1347 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 27 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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