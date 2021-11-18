'ان ار تي' ينشر نتائج قبول قناة المتميزين من حملة الدبلوم التقني

2021/11/18 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج قبول الموظفين ضمن قناة المتميزين للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، انه "بلغت أعداد الطلبة المقبولين المرشحين من مؤسسات الدولة ضمن هذه الفئة على القناة العامة والملاكات الطبية بواقع مئتين وستة وسبعين طالبا مقبولا من حملة شهادة الدبلوم التقني في الدراسة الصباحية بالجامعات والكليات الحكومية فيما أعلن قبول تسعة وعشرين طالبا من ذوي الشهداء ضمن قناة المتميزين المرشحين للقبول في الكليات المناظرة".

وأضاف البيان، انه "وبالإمكان الاطلاع على نتائج قبول المتميزين ضمن قنوات العامة والملاكات الطبية وذوي الشهداء في الموقع الرسمي للوزارة".

نتائج قبول المتميزين ضمن قنوات العامة والملاكات الطبية: اضغط هنا.

نتائج قبول المتميزين ضمن قناة ذوي الشهداء: اضغط هنا.

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