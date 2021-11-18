المكلف بمهام وزير الكهرباء يبحث مع البارزاني سبل التنسيق في مجال الطاقة

2021/11/18 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث عادل كريم المكلف بمهام وزير الكهرباء مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني سبل ادامة التنسيق بين الجانبين بهدف تطوير قطاع الكهرباء.

وأشاد المكلف بمهام وزير الكهرباء خلال اللقاء الذي جمعهما في اربيل بالتقدم الحاصل في اقليم كردستان بمجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومنع التجاوزات على خطوط نقل الطاقة فضلا عن استخدام الغاز المصاحب في الآبار النفطية في انتاج الكهرباء وامكانية نقل التجربة الى باقي محافظات العراق في حين شدد البارزاني خلال اللقاء على ضرورة العمل على تقوية البنية التحتية الاقتصادية وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص وبما يضمن الاستخدام الافضل لمختلف الموارد الطبيعية.

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