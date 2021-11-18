كان مفاجأة لأمريكا.. جنرال أمريكي يكشف تفاصيل تجربة الصين لصاروخ

2021/11/18 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثاني أكبر جنرال أمريكي إن اختبار الصين لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت خلال الصيف قد "دار حول العالم"، مُلقيًا تفاصيل جديدة عن الاختبار وحذّر من أن الصين قد تتمكن يومًا ما من شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.

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