بالصور.. أمهات شهداء متظاهري تشرين والمغيبين ينضمن وقفة في ساحة التحرير

2021/11/18 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع/ تصوير: حسين الوناننظمت أمهات شهداء تظاهرات تشرين والمغيبين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتلهم ومعرفة مصير من اختفى منهم.وحضرت أمهات الشهداء والمغيبين من مختلف محافظات العراق حاملاتٍ صورهم، داعياتٍ مجلس النواب المقبل لتشريع قانون يقر حقوق الشهداء والمغيبين وعوائلهم.

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