’أمهات ساحة التحرير’.. حناجر الثكلى تصدح بمطالب محاسبة منفذي الاغتيالات (فيديو)

2021/11/18 | 17:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلقت مساء اليوم الخميس في العاصمة بغداد، تظاهرات لأمهات ضحايا تظاهرات تشرين تحت عنوان "تظاهرة أمهات ساحة التحرير".

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وأظهر مقطع مصور رصده "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، جانباً من التظاهرات وسط حضور كبير لأمهات ضحايا تظاهرات تشرين، مرددين شعارات مطالين من خلالها بحقوق أبنائهن.

وقرأت والدة الناشط "مهند القيسي"، الخميس، بيان "أمهات ساحة التحرير"، بعد أن شاهدة العاصمة بغداد تظاهرة "لأمهات ضحايا تظاهرات تشرين"، مطالبة بحقوق الضحايا.

وأظهر مقطع مصور لوالدة القيسي رصده "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، وهي تقرأ بيان "أمهات ساحة التحرير"، حاملة صورة ولدها الذي قُتل في الاحتجاجات.

وأصدرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق"، الخميس، بياناً بشأن تظاهرة "أمهات ساحة التحرير".

وقالت المنظمة في بيانها الذي اطلع عليه "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، "نحن أمهات الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا من كل بقعة في أرجاء بلدنا، نحمل دماء أبنائنا وبناتنا".

وأضافت، "لن نسمح بأن تمضي الجرائم الفضيعة التي حصدت أرواح فلذات أكبادنا دون عقاب صارم يمحو كل أثر لهذه الحقبة السوداء التي أخذت منا أعز ما نملك".

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