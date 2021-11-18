العراق يجلي مئات المهاجرين من بيلاروس

2021/11/18 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، من مينسك متوجهة إلى بغداد ناقلة مهاجرين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، وفق ما أعلن مطار مينسك.

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