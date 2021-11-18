علي عدنان يلتحق بفايلة الدنماركي

2021/11/18 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني غادر لاعب المنتخب العراقي علي عدنان إلى الدنمارك للالتحاق بناديه الجديد، فايلة، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.وقال مصدر مقرب من اللاعب: ان “علي عدنان التحق رسميا بفريق فايلة […]

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