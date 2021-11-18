الصدر يلقي كلمة بشأن الانتخابات

2021/11/18 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر في كلمة له: العالم شهد على نزاهة الانتخابات

الصدر: لدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية

الصدر: الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا

يتبع...

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