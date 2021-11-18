ايرثلنك الراعي الرسمي لبطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم

2021/11/18 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شركة ايرثلنك لخدمات الإنترنت والاتصالات عن رعايتها الكاملة لبطولة أتحاد غرب آسيا لكرة القدم للشباب 2021 بمسمى «بطولة أيرثلنك غرب أسيا للشباب».

وقالت الشركة في بيان صحفي، اهتمامًا منها بدعم الرياضة والشباب ووفاءً لجماهير المنتخبات العراقية، تعلن شركة ايرثلنك لخدمات الإنترنت والاتصالات عن رعايتها الكاملة لبطولة أتحاد غرب آسيا لكرة القدم للشباب 2021 بمسمى «بطولة أيرثلنك غرب أسيا للشباب».

واضافت الشركة، “تأتي رعاية شركة ايرثلنك للبطولة في إطار دعمها للرياضة العراقية وإيمانًا منها بأن بناء منتخب وطني قوي يرفع اسم العراق في البطولات العالمية ويعيد أمجاد أسود الرافدين، يبدأ من الفئات الشبابية، كما أن إقامة المباريات على أرض ملاعب مدينتي البصرة وأربيل العراقيتين سيسهم في دعم الثقة بمنتخب العراق للشباب ويسهل على الجمهور العراقي مؤازرة فريقه”.

فيما أعرب اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن فخره بالإعلان عن ايرثلنك كراعي رسمي لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب – العراق 2021.



فإن دعم شركة ايرثلنك إقامة هذه البطولة على أرض العراق يظهر حرصها على المساهمة في حملة رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستضيف الاتحاد العراقي لكرة القدم بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا للشباب من مواليد 2003 فما فوق، بمدينتي البصرة وأربيل في الفترة من 20 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الأول 2021.



ويبدأ المنتخب العراقي بطل النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم التي أقيمت في فلسطين 2019 رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره الكويتي.

وتفتتح البطولة مشوارها يوم السبت المصادف 20 تشرين الثاني 2021 بمباراتين على ملعب البصرة الدولي، بين فلسطين والبحرين عند الخامسة مساءً بتوقيت العراق، تليها مباراة العراق والكويت عند الساعة الثامنة مساءً.

وتقام البطولة بمشاركة 9 منتخبات: العراق (المستضيف)، الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، لبنان، اليمن.



حيث يذكر ان هذه البطولة، هي ثاني البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الذكور وبعد فترة انقطاع فرضتها جائحة كورونا.

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