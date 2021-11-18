2021/11/18 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر: يجب حل الفصائل المسلحة أجمع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: يجب حل الفصائل المسلحة أجمع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: يجب حل الفصائل المسلحة أجمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).