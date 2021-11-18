طالبات يوثقن ما حدث داخل غرفهن لحظة وقوع فيضانات عارمة في واشنطن

2021/11/18 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو صورته يوم الجمعة الطالبة الجديدة تشاندلر روبنسون يُظهر الفوضى التي تواجهها الآن عشرات الطالبات في كلية هوارد كوليدج هول ساوث في مدينة واشنطن الأمريكية.

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