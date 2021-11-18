بحثا ملف المهاجرين العالقين.. الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي

2021/11/18 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره

البولندي ماتوش مورافيتسكي، بحثا خلاله

العلاقات الثنائية بين البلدين ومع

الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في

مختلف المجالات.

وأوضح الكا

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