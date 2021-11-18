تطورات جديدة في أزمة المهاجرين.. و100 عراقي بقبضة الجيش البولندي

2021/11/18 | 18:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الجيش البولندي، الخميس، توقيف نحو 100 عراقي ضمن المهاجرين عبروا الحدود البيلاروسية ليلاً، فيما اتهم القوات البيلاروسية بتنظيم عملية التسلل.

وذكرت وزارة الدفاع البولندية في بيان نقلته وسائل إعلام أوروبية، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ القوات البيلاروسية أجرت عمليات استطلاع و"على الأرجح" دمرت سياج الأسلاك الشائكة الفاصل بين الدولتين.

وأضافت، أنّ القوات البيلاروسية "أجبرت المهاجرين على إلقاء الحجارة على الجنود البولنديين لتشتيت انتباههم، وجرت محاولة عبور الحدود على بعد عدة مئات من الأمتار"، مشيرة إلى "توقيف مجموعة قوامها نحو 100 مهاجر".

وأوضحت الوزارة البولندية، أنّ "الحادث وقع قرب قرية دوبيكس زيركفيني"، واتهمت القوات الخاصة البيلاروسية بـ "قيادة الهجوم".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها السلطات البولندية جنودًا يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين جاثمين في منطقة غابات ليلاً بجوار بعض الأسلاك الشائكة.

وفي آخر تطورات الأزمة، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيلاروس الخميس على وضع حد للأزمة، متهمين إياها بافتعالها عمدًا وتعريض حياة أشخاص للخطر.

ودعت بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك "النظام لوقف حملته العدائية والاستغلالية فورًا".

وسبق ذلك حديث بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم البلاد بقبضة حديد منذ نحو ثلاثة عقود، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن الأزمة في مرتين خلال الأيام الأخيرة.

وذكر مكتب الرئيس البيلاروسي، الحديث شهد "الاتفاق على معالجة المشكلة ككل بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي"، مبينًا أنّ "المسؤولين المعنيين، الذين سيتم تحديدهم من الجانبين، سيستهلون على الفور مفاوضات لحل المشاكل القائمة".

فيما قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن زايبرت، إنّها "شددت على ضرورة توفير الرعاية الإنسانية وإمكانية العودة للأشخاص المتأثرين".

وتقول هيئات إغاثة، إنّ 11 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، داعية إلى وقف التصعيد والاستجابة الإنسانية للأزمة.

ويقدر عدد المهاجرين على طول حدود بولندا بـ 4 آلاف شخص يتجمع غالبيتهم بالقرب من معبر بروزغي - كوزنيتشا الحدودي المغلق، إذ يؤكد الصليب الأحمر البيلاروسي أن نحو 1000 مهاجر يقيمون في مستودع بالقرب من هذا المعبر، وأنّ 800 آخرين يتواجدون في مكان قريب.

وأعلنت بيلاروس، مؤخرًا، إنّها تجهز رحلة عودة طوعية إلى العراق.



وتقلع الرحلة من مينسك في الساعة 11:45 دقيقة مساء الخميس بتوقيت بغداد، وتتوجه أولاً إلى أربيل ثم إلى بغداد.

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