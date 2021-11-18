2021/11/18 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوبة والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، تساقط الأمطار في أنحاء العراق بدءاً من الأسبوع المقبل.وقال مدير قسم التنبؤ في الهيئة حيدر حبيب في بيان، إنه “من المتوقع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ابتداءا من يوم السبت المقبل مسببًا تساقط امطار في مناطق متفرقة من البلاد وتكون خفيفة الى متوسطة الشدة”.[…]

ظهرت المقالة ابتداء من السبت..



الأنواء الجوية تتوقع تساقط الأمطار في أنحاء العراق أولاً على الايام نيوز.

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