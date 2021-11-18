2021/11/18 | 18:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح الكاظمي خلال الاتصال، (18 تشرين الثاني 2021)، أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البولندي عن "دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة".

كما شهد الاتصال أيضاً "مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف المهاجرين العالقين.. الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف المهاجرين العالقين.. الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).