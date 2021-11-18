مفيش فايدة - لماذا نحن سنظل متخلفين - سامى لبيب

2021/11/18 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (85) .تَفتني الكتابات التي تخوض في فهم الوجود والحياة والإنسان , ففيها محاولات لسبر أغوار الغموض الذي يلف المشهد الوجودي ونحو فهم حقيقي لماهية الحياة والوجود ولتبديد ما علق بها من أوهام وخرافات ومفاهيم مغلوطة , وعندما أنصرف عن هذه الكتابات أجد نفسي معتنياً بالبحث عن أسباب تخلفنا وجمودنا وتردينا في محاولة للتنقيب عن جذور التخلف وكيف لنا الخروج من مستنقعها .هذا المقال ......





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