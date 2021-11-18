الأمم المتحدة: قتل متظاهرين في السودان

2021/11/18 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن قتل متظاهرين في السودان "معيب تماما".

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