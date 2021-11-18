الكاظمي بيحث مع نظيره البولندي حل ملف العراقيين العالقين على الحدود

2021/11/18 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، الخميس، مع نظيره البولندي "ماتوش مورافيتسكي" سبل رفع معاناة العراقيين العالقين على الحدود البولندية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ما بين العراق وبولندا ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

واضاف البيان، ان "الكاظمي أوضح خلال الاتصال أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلا".

واوضح، ان "رئيس الوزراء البولندي اعرب من جانبه عن دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة".

وتابع، أن "الاتصال شهد أيضا مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

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