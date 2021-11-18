الكاظمي: الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق

2021/11/18 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، فيما أشارت بولندا الى دعمها لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات”.

وأوضح الكاظمي خلال الاتصال أن ا”لاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكداً “حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً”.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البولندي عن “دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة”.

وشهد الاتصال الهاتفي بحسب البيان “أيضاً مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم”.

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