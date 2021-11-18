2021/11/18 | 18:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/18 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).