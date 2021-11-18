موعد حسم نتائج الانتخابات العراقية

2021/11/18 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، فيما أعلنت موعداً محتملاً لحسم النتائج.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "المفوضية تسلمت تقريباً جميع الطعون من الهيئة القضائية خلال المدة القانونية"، لافتاً إلى أن "عدد الطعون وصل الى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة".

وأضاف سلمان، أن "هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير".

وحول الحديث عن تغيير نتائج الانتخابات، أوضح سلمان، أن "تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها"، مؤكداً أن "القرار الأخير للهيئة القضائية".

وتابع: "أعتقد، شخصياً، أن الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".

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