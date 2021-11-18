قيادي في الحشد العشائري يحذر من خطورة الموقف الامني بعد انخفاض مناسيب مياه نهر العظيم

2021/11/18 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حذر القيادي في الحشد العشائري بناحية العظيم في محافظة ديالى محمد العبيدي من خطورة الموقف الامني على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بعد انخفاض مناسيب نهر العظيم .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان انخفاض مناسيب نهر العظيم بشكل مخيف نتيجة قلة الاطلاقات المائية من بحيرة سد العظيم بات يشكل خطرا امنيا على القرى القريبة من النهر والذي سيتحول الى نقطة عبور الارهابيين صوب الاراضي والمناطق الزراعية لتنفيذ هجمات ارهابية .داعيا الجهات المعنية الى الحفاظ على مناسيب نهر العظيم لتفادي مشاكل امنية ومعيشيىة .واضاف ان ناحية العظيم شمال ديالى مقبلة على خسائر اقتصادية ومعيشية بسبب الغاء الخطة الزراعية الشتوية ودخول الناحية بازمة مائية كبيرة بسبب انحسار كبير في اطلاقات بحيرة سد العظيم الذي يغذي النهر ./انتهى

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