الكاظمي يبحث مع نظيره البولندي هاتفيا سبل رفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية /موسع

2021/11/18 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي.وجرى خلال الاتصال بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء, بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا ومع الاتحاد الاوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات ".وأوضح الكاظمي خلال الاتصال أن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".من جانبه أعرب رئيس الوزراء البولندي عن دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة".وشهد الاتصال أيضاً مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم"./انتهى2

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