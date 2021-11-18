مكاتب الدفع الالكتروني في العراق تزيد استيفاء الأجور أربعة أضعاف

2021/11/18 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرشيد، زيادة العمولة

المستوفاة من قبل مكاتب الدفع

الالكتروني على صرف الرواتب والمبالغ

المالية، إلا أن القرار أظهر أن إدارة

المصرف تجهل أن المكاتب تستوفي أربعة

أضعاف المبلغ الذي حددته الإدارة

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