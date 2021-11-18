2021/11/18 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: الأسبوع المقبل

سيكون أسبوع الحسم

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).