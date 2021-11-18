بحضور بلاسخارت.. الاطار التنسيقي يعقد اجتماعه في منزل السيد الحكيم

2021/11/18 | 18:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الخميس، بان قوى الإطار التنسيقي الشيعي سوف تعقد اجتماع مهم مساء اليوم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.ونقلت وكالات انباء عن مصدر سياسي قوله؛ أن الاجتماع سوف يناقش مبادرة الحكيم وكذلك اخر تطورات الطعون في نتائج الانتخابات، كما سوف يتطرق الاجتماع الى ما جاء في خطاب زعيم […]

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الاطار التنسيقي يعقد اجتماعه في منزل السيد الحكيم أولاً على الايام نيوز.

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