آلاف التغريدات والصور.. وسم ’أمهات ساحة التحرير’ يغزو منصة تويتر

2021/11/18 | 18:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تصدر وسم "أمهات ساحة التحرير"، الخميس، ترند العراق عبر منصة تويتر، تزامناً مع انطلاق تظاهرات ومسيرات تحت عنوان "أمهات ساحة التحرير"، المطالبة بالقصاص ومحاسبة قتلة ضحايا تظاهرات تشرين.

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وتضمن الوسم آلاف التغريدات، التي سلطت الضوء على التظاهرة من خلال نشر جانب منها عبر صور ومقاطع مصورة، فضلا عن تضامنهم مع مطالب "أمهات ساحة التحرير".

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والدة ’إيهاب الوزني’ تشارك في مسيرة ’أمهات التحرير’ (فيديو)

والدة الشهيد عبد القدوس قاسم: "صار سنة و٨ أشهر كلها تكول عد عيناج ..



كلها جذب" الله يعين قلبج يا أمي #امهات_ساحة_التحرير pic.twitter.com/E1awxKgzLe

— أمـيـة الحـديـثي (@u_umaya) November 18, 2021

الآن من وقفة #أمهات_ساحة_التحرير pic.twitter.com/8ZDC9o7cjc

— أحمد الشيخ ماجد (@ahmedalshek87) November 18, 2021

والدة الشهيد عبد القدوس قاسم: "صار سنة و٨ أشهر كلها تكول عد عيناج ..



كلها جذب" الله يعين قلبج يا أمي #امهات_ساحة_التحرير pic.twitter.com/E1awxKgzLe

— أمـيـة الحـديـثي (@u_umaya) November 18, 2021

قبل قليل ..رسالة من ساحة التحرير الى الطبقة السياسية : دماء الشهداء ستلاحقكم#امهات_ساحة_التحرير #إنهاء_الإفلات_من_العقاب pic.twitter.com/fVuA71jm5S

— محمد سالم 🇮🇶 ≛ (@mohamadsalim_89) November 18, 2021

قبل قليل ..رسالة من ساحة التحرير الى الطبقة السياسية : دماء الشهداء ستلاحقكم#امهات_ساحة_التحرير #إنهاء_الإفلات_من_العقاب pic.twitter.com/fVuA71jm5S

— محمد سالم 🇮🇶 ≛ (@mohamadsalim_89) November 18, 2021

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