2021/11/18 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JelJuc89T44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دوري الممتاز للناشئين.. نادي الحلة يكتسح دجلة بـ 92 نقطة مقابل 32) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دوري الممتاز للناشئين.. نادي الحلة يكتسح دجلة بـ 92 نقطة مقابل 32) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).