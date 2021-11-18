الكاظمي يبحث مع نظيره البولندي تأمين وضع العراقيين العالقين على حدود بلد الاخير

2021/11/18 | 18:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأكيد على معالجة مشكلاتهم.

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