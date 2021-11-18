الدول الصناعية السبع تدين الهجرة غير الشرعية التي تنظمها بيلاروس

2021/11/18 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي كندا وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بياناً أدانوا فيه تنظيم نظام بيلاروس للهجرة غير الشرعية عبر حدوده.

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