السيسي يستقبل الأمير تشارلز في زيارة إلى مصر هي الأولى له منذ 15 عامًا

2021/11/18 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، الخميس، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوول، كاميلا، في قصر الاتحادية الرئاسي.

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