آخر تطورات الوضع الصحي للممثلة اللبنانية ريتا حرب بعد تعرضها لحادثٍ مروع

2021/11/18 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ريتا حرب، صباح الخميس لأولى العمليات الجراحية، في منطقة الفخذ، بعد خضوعها للمراقبة في غرفة العناية الفائقة، بإحدى مستشفيات إسطنبول، التي نقلت إليها إثر تعرضها لحادث سير أليم، الثلاثاء.

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