لتثوير الحركة الطلابية - غدي صالح

2021/11/18 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدي_صالح إن الحركة الطلابية بوصفها حركة تتأثر وتؤثر في واقع الصراع الطبقي، بمعنى أنها إما أن تصطفّ وراء قوى التغيير الاجتماعي فتكون بذلك في صفّ القوى المحطّمة للمجتمع القائم والمحرّكة للتاريخ أو أن تصطّف وراء القوى المكبّلة له والمؤبّدة لواقع الاستغلال والاضطهاد.



كلّ ذلك يبقى رهين موازين القوى السياسية ومدى تأثير القوى الثورية في حركة الصراع، ويعود ذلك لكونها ليست بطبقة مستقلة بذاتها، بل متكو ......





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