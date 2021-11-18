أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة الثامنة - سلام إبراهيم

2021/11/18 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات الصور ١-;-- خلية الأجرام المحصنة في المنطقة الخضراء ، عملاء إيران وسليماني ، قتلة بلا ضمير٢-;-- المتظاهر العراقي وأسلحته علم عراقي ماء ببسي كولا وعزيمة وبأس يواجه الرصاص بصدر عاركل تجارب العالم تقول إذا نهض الشعب تساقطت العروش الراسخة فكيف بالهشة التي يعتليها عملاء مأجورين وسراق وسفلةما يجري يؤكد ما ذهبت إليه شرائط الفيديو الجيش العراقي منزوع السلاح ويركض مع ال ......





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