2021/11/18 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، اجتماع (مبادرة الحل الوطني) في قصر بغداد الذي دعى اليه السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بحضور السيد مصطفى الكاظمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء الاعلى يحضر اجتماع مبادرة الحل الوطني المركز الخبري الوطني.

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