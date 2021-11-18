الكاظمي ومورافيتسكي يبحثان السبل الكفيلة برفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية

2021/11/18 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي، أكد حرص العراق على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد الأوروبي.

وبحث الكاظمي، مع نظيره البولندي خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلا عن مناقشتهما السبل الكفيلة برفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وأشار إلى إن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البولندي دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تعزيز أمن العراق واستقراره.

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