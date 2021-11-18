صالح وبلاسخارت يؤكدان أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق السياقات القضائية

2021/11/18 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أهمية حسم الطعون الانتخابية وفق السياقات القضائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن صالح استقبل بمكتبه في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مشيرا الى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره، وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا أيضا ملف الانتخابات، والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية، وأكدا أهمية حسمها وفق السياقات القضائية والمهنية، وبشفافية عالية، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية والتمهيد لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين.

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