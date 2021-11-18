امريكا تصدر قائمة عقوبات ضد دول بسبب الحرية الدينية

2021/11/18 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اصدار تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية.

وقالت الخارجية في بيان لها انه “تقع على عاتق وزير الخارجية في كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، التي تستحق إدراج في قائمة العقوبات بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية”.

وأضافت: “ندرج اليوم كلا من بورما وجمهورية الصين الشعبية وإريتريا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكذلك باكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان في قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها”.

واشارت الخارجية في بيانها الى انها “تضع الجزائر وجزر القمر وكذلك كوبا ونيكاراغوا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها”.

كما أدرجت في قائمتها “حركة الشباب” و”بوكو حرام” وكذلك “هيئة تحرير الشام” والحوثيين و”داعش” فضلا عن “داعش” في الصحراء الكبرى و”داعش في غرب إفريقيا” و”جماعة نصر الإسلام والمسلمين” وطالبان في قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا”.

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