2021/11/18 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني التحق لاعب المنتخب الوطني، علي عدنان، رسمياً بفريق فايله الدنماركي، وذلك لتمثيله خلال مباريات الموسم الكروي في الدوري الدنماركي.وقال علي عدنان في تصريح تابعه ” المركز الخبري الوطني”، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



علي عدنان ينضم لناد أوروبي جديد المركز الخبري الوطني.

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