2021/11/18 | 18:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم اللبناني: نحقق في منح عراقيين شهادات مزورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/18 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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