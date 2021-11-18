2021/11/18 | 19:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجل كبير في السن سيدي مقتدى الصدر ما راح نستثني احد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -Prf716w6Zo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجل كبير في السن سيدي مقتدى الصدر ما راح نستثني احد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رجل كبير في السن سيدي مقتدى الصدر ما راح نستثني احد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).