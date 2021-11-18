وصار الإعلام

2021/11/18 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

لا أرغب أن أتحدث عن ماهية الإعلام

وتوصيفاته وتعريفه وخصائصه ودوره

الرسالي في تنشئة الجيل .



خشيةَ أن

يوقعني في شبك التكرار الممل ويؤدي إلى

نفور المتلقي .



إذ يحسبني بعض المتلقين

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