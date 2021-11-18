2021/11/18 | 19:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: حسن كاظم الفتال
الرسالي في تنشئة الجيل .
نفور المتلقي .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصار الإعلام "يصيح انقذوني" - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا أرغب أن أتحدث عن ماهية الإعلام
وتوصيفاته وتعريفه وخصائصه ودوره
الرسالي في تنشئة الجيل .
خشيةَ أن
يوقعني في شبك التكرار الممل ويؤدي إلى
نفور المتلقي .
إذ يحسبني بعض المتلقين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصار الإعلام "يصيح انقذوني" - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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